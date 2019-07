Jetzt kommt Hilfe von ganz oben: Der seit mehreren Wochen in Schweden inhaftierte US-Rapper A$AP Rocky (19) bekommt Unterstützung von einem ranghohen Regierungsexperten für Geiselnahmen. Botschafter Robert O'Brien ist der "Special Presidential Envoy for Hostage Affairs" (SPEHA) und wurde vom Weißen Haus nach Schweden geschickt, wie eine Sprecherin des US-Außenministeriums mitteilte. O'Brien soll laut schwedischen Medienberichten bereits am Auftakt der Gerichtsverhandlung in Stockholm teilgenommen haben.