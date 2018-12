Gerichtsprozess in Polen "Unsere Mütter, unsere Väter": ZDF zu Schmerzensgeld verurteilt

Besonders eine Szene des Dreiteilers hatte in Polen für Empörung gesorgt. Kämpfer der polnischen Heimatarmee, die während des 2. Weltkrieges aus dem Untergrund agierte, verweigerten darin in einen Güterwagen eingepferchten Juden die Rettung und machen abfällige Bemerkungen. Polen sieht laut "DWDL.de" in der Szene einen pauschalen Vorwurf, die Heimatarmee sei antisemitisch gewesen.