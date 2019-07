Gerichtsentscheid gegen US-Präsident Donald Trump darf Twitter-User nicht blockieren

US-Präsident Donald Trump (73) darf niemanden mehr auf dem Kurznachrichtendienst Twitter blockieren. Das urteilte ein US-Berufungsgericht in New York, nachdem einige betroffene Nutzer dagegen geklagt hatten. Die Verfassung würde dem Präsidenten nicht erlauben, Personen "von einem öffentlichen Dialog auszuschließen, weil sie eine andere Meinung verträten", sagten die Richter der "New York Times" zufolge.