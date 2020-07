Gerichtsdokumente veröffentlicht Handelte Prinz Andrew einen "günstigen" Deal für Jeffrey Epstein aus?

In den Dokumenten soll es heißen: Prinz Andrew habe sich dafür eingesetzt, dass Epstein - der sexuellen Gewalt an Minderjährigen beschuldigt - mit einem vorteilhaften Deal davonkomme. Ein Verfahren vor einem Bundesgericht hat es zu jener Zeit tatsächlich niemals gegeben. Epstein gelang eine außergerichtliche Einigung mit der Staatsanwaltschaft. 2008 bekannte er sich in einem Fall der erzwungenen Prostitution einer Minderjährigen schuldig und erhielt dafür eine 18-monatige Haftstrafe unter milden Bedingungen. Nach 13 Monaten wurde er aus der Haft entlassen.