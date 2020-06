Gerichte mit Blüten verfeinern Blumiger Sommeranfang: Drei bunte Rezepte mit Juni-Gemüse

Zubereitung: Zitronensaft in die Gemüsebrühe geben, alles in einem hohen Topf zum Kochen bringen. Inzwischen den Spargel schälen. Weißen Spargel für etwa zehn Minuten und Grünspargel über etwa fünf Minuten in der Brühe garen. Holunderblütensirup mit Limettensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen. Die Blüten vorsichtig spülen (der Blütenstaub soll erhalten bleiben). Spargel schneiden oder fein hobeln, auf flachen Tellern leicht überlappend anrichten. Die Sirupmischung mit einem Pinsel aufstreichen und mit Blüten schön garnieren.