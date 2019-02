Gericht soll entscheiden Jackson-Doku "Leaving Neverland": Nachlassverwalter verklagen HBO

Mit der Klage, die am Donnerstag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde, wollen die Nachlassverwalter die Ausstrahlung der Dokumentation, die Michael Jackson des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, verhindern. HBO will die Doku, in der Wade Robson und James Safechuck Michael Jackson des sexuellen Missbrauchs beschuldigen, am 3. und 4. März zeigen. Zudem fordern die Verwalter einen Schadensersatz von mindestens 100 Millionen Dollar (umgerechnet rund 88 Millionen Euro).