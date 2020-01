München – Benzos (Beruhigungsmittel), Alkohol, Cannabis, Ecstasy und das alles durcheinander – bis zu sechs verschiedene Substanzen hatte sich der 23-jährige Peter T. (Name geändert) am 25. Mai des vergangenen Jahres eingeworfen. Am Ende soll er sogar Crystal Meth geschluckt haben – ohne es zu wissen. Seine Anwältin Birgit Schwerdt erklärt, dass er sich jedenfalls nicht erinnern könne, die Droge gekauft zu haben.