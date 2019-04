Gericht muss nun entscheiden Roman Polanski will sich in die Oscar-Akademie zurückklagen

Jetzt macht Roman Polanski (85, "Ekel") also ernst: Wie unter anderem der britische "The Guardian" berichtet, hat der umstrittene Star-Regisseur am Freitag vor einem Gericht in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien eine Klage eingereicht. Das Ziel: Er möchte bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences wieder als vollberechtigtes Mitglied aufgenommen werden.