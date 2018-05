Gericht in New York hat entschieden Taylor Swift: Ihr Stalker muss ins Gefängnis

Der Stalker von Taylor Swift (28, "Reputation") hat nun Zeit, im Gefängnis über seine Tat nachzudenken: Wie die Zeitung "New York Daily News" berichtet, wurde Mohammed Jaffar (30) von einem Gericht im New Yorker Stadtteil Manhattan zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die allerdings nach einer gewissen Zeit in einer Bewährungsstrafe umgewandelt werden kann. Jaffar selbst hatte sich zuvor bereits des Einbruchs und Stalkings schuldig bekannt.