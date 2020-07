Vor der Beschlagnahmung des Hauses im Landkreis Hof fanden in der früheren Dorfkneipe "Kameradschaftsabende" und "Schulungen" statt. Zu den Teilnehmern zählte zum Beispiel Martin Wiese, der wegen eines geplanten Sprengstoffanschlags auf das Jüdische Zentrum in München in Haft saß.