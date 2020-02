München - Am frühen Freitagmorgen ist es gegen 4.15 Uhr zu einem lautstarken Streit und Handgemenge am Hauptbahnhof gekommen. Ein 54-jähriger Mann wollte sich im Zwischengeschoss eine Packung Zigaretten in einem Einkaufsmarkt besorgen. Nachdem die Verkäuferin ihm mitteilte, dass seine gewünschte Marke nicht auf Lager war, zeigte er sich uneinsichtig, wie die Bundespolizei mitteilt.