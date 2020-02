Gerald Hüther im Interview Gute Noten sind es nicht: Das brauchen Kinder, um glücklich zu werden

Mit diesen Fähigkeiten kommt kein Kind auf die Welt, aber alle können sie erwerben - und die dazu im Frontalhirn erforderlichen neuronalen Netzwerke aufbauen -, wenn ihnen Gelegenheit geboten wird, die dazu erforderlichen Erfahrungen im eigenen Tun und gemeinsam mit anderen zu machen. Bildung für ein gelingendes Leben erwirbt niemand in der Schule, wie das Leben geht, kann man nur im wirklichen Leben lernen.

Digitalisierung und Globalisierung beherrschen unsere heutige Zeit. Wie verändert das die Jugend im Vergleich zu den Generationen zuvor?

Hüther: Digitalisierung und Globalisierung machen die Welt, in die unsere Kinder und Jugendlichen hineinwachsen, zunehmend komplexer und vielfältiger. Sie verändert sich auch immer rascher. Das erzeugt Verunsicherung, manchmal sogar Angst, den Anschluss zu verlieren. Deshalb suchen Jugendliche heute wahrscheinlich viel stärker als in vorangegangenen Generationen nach Halt.

Manche schließen sich Anführern an, die ihnen Zugehörigkeit und Sicherheit, auch Macht und Einfluss versprechen. Manche suchen nach Stärkung bei Gleichgesinnten in den Blasen der sozialen Medien. Und manche verschaffen sich als Beherrscher von Ballerspielen die Illusion, sie seien kompetent und hätten alles unter Kontrolle. Ich möchte selbst auch nicht in der Haut dieser vielen verunsicherten Jugendlichen stecken. Bedürftige sind besonders leicht verführbar.

Wenn Sie selbst eine Schule gestalten könnten, wie würde das Bildungssystem darin aussehen?

Hüther: Schulen und auch die dort tätigen Lehrpersonen würde ich von allem entlasten, was dort gar nicht leistbar ist. Bildung für ein gelingendes Leben wäre dann eine zivilgesellschaftliche Aufgabe und müsste dort stattfinden, wo das Leben stattfindet. Ich würde also dafür sorgen, dass in Schulen künftig kompetent und verlässlich genau das gemacht wird, was dort alle können, worin sie ausgebildet worden sind und wofür Schulen ja auch da sind: Aufbewahrung, das nennen die Politiker "volle Unterrichtsversorgung"; Ausbildung, also Unterricht und Belehrung über all das, was sich mit Hilfe von Belohnungen und Bestrafungen unterrichten lässt; und Selektion, also Auswahl jener Schüler, die sich für eine weitere Ausbildung in bestimmten Bereichen und den späteren Einsatz in entsprechenden Berufen besser eignen als andere. Solchen Schulen könnten sich dann allerdings nicht mehr als "Bildungseinrichtungen" bezeichnen.

Wie können Eltern dafür sorgen, dass Kinder ihre Talente und Begabungen entdecken, ihr Potenzial entfalten?

Hüther: Sie müssten ihnen genügend Zeit und Möglichkeiten bieten, um spielerisch erproben zu können, wie das Leben geht. Wenn man Kinder unbemerkt dabei beobachtet, lässt sich sehr leicht herausfinden, wer sich für etwas besonders interessiert und ein besonderes Talent für irgendetwas hat. Im freien und unbekümmerten Spiel erlebt sich jeder Mensch als Subjekt und Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Nichts ist ein besserer Lehrmeister, um herauszufinden, wie etwas geht, als die Fehler die bei diesen spielerischen Erkundungen immer wieder gemacht werden dürfen.

Jugendliche scheinen heutzutage eine Vielzahl von Möglichkeiten zu haben. Wie entwickeln sie eine verlässliche Orientierung für sich selbst?

Hüther: Meist sind es Vorbilder, an denen sich Jugendliche orientieren. Schlimm nur, wenn solche Vorbilder selbst orientierungslos umherirren oder gar so tun, als wüssten sie ganz genau, worauf es im Leben ankommt.

Was können Eltern, Erzieher, Lehrer und Mentoren im Alltag unternehmen, um die Schwächen des Bildungssystems auszugleichen?

Hüther: Es würde ja reichen, wenn diese Personen und wir alle endlich damit aufhören, der Schule so eine immense und überwältigende Bedeutung zuzuschreiben. Wer oder was zwingt uns, die Schule so furchtbar ernst zu nehmen, uns oft sogar zum Erfüllungsgehilfen ihrer kultusministeriell verordneten Lehrpläne und Vorgaben zu machen und unsere Kinder und Jugendlichen auch noch selbst unter Druck zu setzen und sie am spielerischen Erkunden ihrer eigenen Möglichkeiten zu hindern, weil sie dafür gar keine Zeit mehr haben? Ich fürchte, wir sind alle darauf hereingefallen und haben sogar mit dazu beigetragen, dass die Schule von einer Maus zu einem Elefanten aufgeblasen worden ist.