Gerade auf USA-Tour Mick Jagger hat ganz besondere Anforderungen an Hotels

Mick Jagger ist in "fantastischer Form"

Jagger und die Rolling Stones sind gerade auf Tournee durch die USA. Trotz seines hohen Alters bekommt der 76-Jährige hervorragende Kritiken für seine Auftritte. Ob das wohl am guten Schlaf liegt? Die Quelle sagte der "Mail on Sunday" weiter: "Mick sieht so gut aus wie noch nie und hat sich noch nie so gut angehört. Für einen Mann seines Alters ist er in fantastischer Form."