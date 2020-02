"Die Stadt plant nach der Kommunalwahl die Boschetsrieder Straße für die Umsetzung der Radbegehren komplett umzubauen. Dort sollen zwischen Ratzinger Platz/Aidenbachstraße und Plinganserstraße/Wolfratshauser Straße alle 160 Parkplätze ersatzlos für viel zu breite Radwege gestrichen werden. Geschäftsleute verlieren damit Kundenparkplätze und werden in ihrer Existenz bedroht. Anwohner verlieren ihre Parkplätze und in den angrenzenden Straßen wächst massiv der Parkdruck durch zusätzlichen Parksuchverkehr", schreiben die Politiker in ihrer Ankündigung. Deswegen habe man sich entschlossen, die Bürgerinitiative zu gründen.