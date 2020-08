Geplagt von Schuldgefühlen? Jenny Frankhauser verlässt "Promi Big Brother" freiwillig

Wurde Claudia Kohde-Kilsch (56) am Montag von ihren Mitstreitern aus dem "Promi Big Brother"-Märchenland herausgewählt, wirft Kandidatin Jenny Frankhauser nun offenbar freiwillig das Handtuch. Wie der Sender Sat.1 vor der abendlichen Ausstrahlung der Tages-Highlights am Mittwoch verkündete, habe sich die 27-Jährige dazu entschieden das Feld in Eigenverantwortung zu räumen. Offenbar plagen sie Schuldgefühle.