Am Dienstag ist Schlagersänger Michael Wendler am Flughafen in Köln von Beamten des Kölner Zolls angesprochen und zur Durchsicht seines Gepäcks gebeten worden. Der 47-Jährige selbst bestätigte die Kontrolle auf Instagram: "Zoll in Köln schnappt sich mich, also den Wendler. Kein Karnevalsscherz."