Georgina Fleur und Co. "Das Sommerhaus der Stars": Woher kennt man die Promipaare?

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

Annemarie Eilfeld (29) machte im Alter von 13 Jahren in der Sat.1-Castingshow "Star Search" mit, konnte sich aber nicht durchsetzen. Im Jahr 2009 belegte sie den dritten Platz in der sechsten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Der große musikalische Durchbruch blieb nach "DSDS" aber aus, sie ist jedoch in der Schlagerszene fest verwurzelt. Im TV war sie etwa in etlichen Episoden des RTL-Dauerbrenners "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen, auch in "Alarm für Cobra 11" hatte sie einen Gastauftritt. Bei den VOX-Formaten "Das perfekte Promi-Dinner" und "Promi Shopping Queen" war sie ebenfalls zu sehen. An ihrer Seite im "Sommerhaus": ihr Freund, der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29).