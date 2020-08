Genug ist genug Wie viele Beauty-Produkte braucht die Haut wirklich?

"Eine Auszeit für die Haut würde das Organ am liebsten einfordern, wenn sie ständig mit chemischen Substanzen, Duft- und Konservierungsstoffen in Kosmetikprodukten überstrapaziert und überfordert wird", sagt Droste-Laux. Er weist auf die Paradoxie der Hautpflege hin. "Erst wird mit mehr oder weniger aggressiven Tensiden in Dusch-, Bäder- oder Reinigungsmitteln der natürliche Fettfilm der Haut entfernt, um ihr anschließend wieder viel zu viel Fett zuzuführen." Auf diese Weise würde der Haut ein permanenter Fettbedarf signalisiert werden, mit der Folge: Die Haut "wird immer trockener und mit der Zeit reaktionsstarr".