Genug, Die Glücksritter, ... TV-Tipps am Mittwoch

22:25 Uhr, 3Sat, Monsoon Baby, Drama

Nina (Julia Jentsch) und Mark (Robert Kuchenbuch) wünschen sich seit Jahren ein Kind. Vergeblich. Eine Adoption kommt für sie jedoch nicht in Frage - sie möchten gern ihr "eigenes" Kind. Es scheint nur noch eine einzige Lösung für sie zu geben: eine Leihmutter in Indien. Euphorisch reisen Nina und Mark in das ihnen fremde Land. Alles scheint zunächst perfekt, die Ärztin Kamalika (Swaroopa Gosh) wirkt kompetent, und in der jungen Shanti (Tillotama Shome) finden sie schnell die passende Leihmutter für ihr Wunschbaby. Aber die neun Monate bis zur Geburt sind eine lange Zeit, die auch Nina und Mark nicht unberührt lässt.