Genießen ohne Reue Anti-Diät-Tag: Die leckersten Sünden für den Cheat Day

Zubereitung: Das Mehl zusammen mit dem Salz in eine Rührschüssel geben und mit Eiern sowie Mineralwasser gut verrühren, bis ein glatter, dickflüssiger Teig entsteht. Danach die Masse mindestens eine Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit kann der Bergkäse gerieben und die Petersilie gehackt werden. Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. In einer Pfanne Butter schmelzen, anschließend die Zwiebeln braten bis sie goldbraun sind. Währenddessen einen großen Topf mit Wasser füllen und zum Kochen bringen.