Genesung schreitet voran Simon Cowell nach Rückenbruch wieder Zuhause

Der Musikproduzent Simon Cowell (60) ist eine Woche nach seinem schweren Rückenbruch aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf einen Freund des Erfinders der Castingshows "America's Got Talent" und "The X-Factor". Cowell sei "sehr glücklich" bei seiner Familie in seinem Haus in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien und erhole sich von der Operation. Nach seinem Sturz mit einem E-Bike musste er sich einem fünfstündigen Eingriff unterziehen, Medienberichten zufolge soll er nur knapp einer Querschnittslähmung entkommen sein.