Genesung ist jetzt wichtig Nach Horror-Unfall: Sebastian Preuss meldet sich aus der Klinik

Der Unfall ereignete sich Berichten zufolge auf der Staatsstraße 2065 in der Nähe von München. Preuss fuhr vermutlich zu schnell in eine Rechtskurve. Dort soll er die Kontrolle verloren haben und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein entgegenkommendes Cabriolet soll er dabei nur touchiert haben - was ihm wohl das Leben rettete.