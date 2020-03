Johannes Haller reagiert auf Vorwürfe

Oliver Pocher hat auf das Statement von Rapper Sido noch nicht reagiert. Allerdings hat Johannes Haller das Video des Comedian ebenfalls gesehen und verteidigt seine Reise durch Europa. "Was mich wütend und traurig macht, ist, dass er Behauptungen in den Raum stellt und die gar nicht so richtig recherchiert hat."