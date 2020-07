So sehen das junge Leute, die in Vor-Corona-Zeiten in München private oder halbprivate Feste im Freien veranstaltet haben, damit man sich auch mal ohne teuren Eintritt zum Feiern treffen kann. Stattdessen? Sind Clubs zu, Partys bekommt man nicht genehmigt – und die Jugend am Gärtnerplatz oder an der Isar wird vertrieben – weil dort zu viele zusammenkommen.