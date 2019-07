Genaues Hinschauen lohnt sich "Work It": Courteney Cox begeistert mit kuriosem Pool-Video

Was hat es damit auf sich?

Zu ihrem unterhaltsamen Clip ergänzte Cox die Textzeile "I put my thing down, flip it and reverse it" und schrieb weiter: "Jetzt verstehe ich endlich, was Missy Elliot damit gemeint hat". Der Hintergrund: In Missy Elliotts Song folgen nach jener Zeile offenbar völlig unverständliche Wörter. Hört man jedoch einmal genauer hin, handelt es sich um dieselbe Textzeile - nur eben rückwärts abgespielt. Dies zu begreifen habe Cox "nur zehn Jahre" gekostet.