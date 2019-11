Ansbach - Die Explosion eines Wohnhauses in Ansbach ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler von dem gestorbenen Bewohner und Miteigentümer vorsätzlich verursacht worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war der 58-Jährige alleine in dem Haus und brachte ein Gemisch aus Benzin und Gas zur Explosion, bei der er starb. Beim Löschen des Brandes verletzten sich am Donnerstag zwei Feuerwehrleute leicht.