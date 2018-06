Neuhausen - "Sie suchen bestimmt den Ökoesel – der ist da hinten die Treppe runter", grüßt eine freundliche Stimme von oben. Der lächelnde Herr auf dem Balkon zum Garten an der Lachnerstraße 33 in Neuhausen hat heute wohl schon einige Leute gesehen, die ihre Fahrräder an den Rosensträuchern vorbeigeschoben haben.