Gemeinsames Tattoo Cara Delevingne verrät, wer ihre Seelenverwandte ist

Am 12. August feierte Model und Schauspielerin Cara Delevingne ("Carnival Row") ihren 28. Geburtstag. Via Instagram bekam sie daraufhin einen ganz besonderen Foto-Gruß von ihrer "Seelenverwandten". In einer Story zeigte das Model Kaia Gerber (18), die Tochter von Cindy Crawford (54), ein Bild von zwei Frauenfüßen, auf denen jeweils das Wort "Solemate" tätowiert ist. Wortwörtlich übersetzt steht dort also "Sohlenverwandte", was allerdings ein Wortspiel für "Soulmate" (dt. "Seelenverwandte") ist. Ein Fuß scheint zu Gerber zu gehören, der andere zu Delevingne.