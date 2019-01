Gemeinsames Konzert "Tatort"-Star: Wie feiert Adele Neuhauser ihren 60. Geburtstag?

Adele Neuhauser feiert am 17. Januar ihren 60. Geburtstag. Die in Athen, Griechenland, geborene österreichische Schauspielerin ermittelt seit 2011 als Bibi Fellner an der Seite von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im Austro-"Tatort". Doch lange, bevor sie sich in die Sonntagskrimi-Fanherzen spielte, eroberte sie als Julie Zirbner in der ungewöhnlichen Krimiserie "Vier Frauen und ein Todesfall" (seit 2005) das Publikum. Apropos: Bei ihrem 60. Wiegenfest wird das Publikum ebenfalls eine große Rolle spielen.