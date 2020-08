Gemeinsamer Job Jennifer Aniston und Brad Pitt: Sean Penn sorgt für eine Reunion

Jennifer Aniston (51) und Brad Pitt (56, "Once Upon a Time... in Hollywood") arbeiten erstmals seit seinem Gastauftritt im Jahr 2001 in ihrer Erfolgsserie "Friends" (1994-2004) wieder zusammen. Bei dem neuen Projekt handelt es sich um die Live-Lesung der Erfolgskomödie "Ich glaub', ich steh' im Wald" ("Fast Times At Ridgemont High", 1982). Möglich gemacht hat diese Reunion Hollywood-Kollege Sean Penn (60).