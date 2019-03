Gemeinsamer Auftritt mit Victoria David Beckham: Stolz präsentiert der Ex-Kicker seine neue Statue

Große Ehre für den ehemaligen Fußball-Star David Beckham (43)! In Los Angeles kann der Brite nun jederzeit von seinen Fans besucht werden - in Form einer Statue, die am Samstag vor dem Stadion des Clubs LA Galaxy enthüllt wurde. Beckham war von 2007 bis 2012 Teil der Mannschaft, 2011 holte er mit dem US-amerikanischen Team sogar die Meisterschaft.