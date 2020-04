Gemeinsame Dreharbeiten Lara Mandoki schwärmt über Hannelore Elsner: "Einfach atemberaubend!"

Elsner spielte darin Else Moshammer, die Mutter des 2005 ermordeten Münchner Modedesigners Rudolph Moshammer (1940-2005). Die Dreharbeiten fanden im Juli und August 2017 in München und Prag statt. Ebenfalls im Cast war damals Lara Mandoki (geb. 1989, "Erzgebirgskrimi"). Sie spielte Schönheitssalonmitarbeiterin Dolly. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt die Münchner Schauspielerin, was sie von ihrer Kollegin Elsner gelernt hat.