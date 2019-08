Gemeinsam vor der Kamera? Sylvester Stallone arbeitet an TV-Serie mit Dolph Lundgren

Zuletzt machten Lundgren und Stallone für das Boxdramas "Creed II" gemeinsame Sache und schlüpften darin erneut in die Rollen der ewigen Widersacher Rocky und Ivan. Und auch für seine Filmreihe "The Expendables" engagierte Stallone seinen "geliebten Feind" aus dem Boxring. Ganz alleine wird sich Stallone dagegen bald schon wieder als John Rambo gegen unzählige Gegner wehren müssen - am 19. September dieses Jahres kehrt er als berühmt-berüchtigte Ein-Mann-Armee in "Rambo 5" auf die deutschen Leinwände zurück.