Gemeinsam vor der Kamera Premiere! Ex-"GNTM"-Model Yvonne Schröder shootet mit Ehemann Tim

Tim, wie ist es für Sie, das erste Mal als Model vor der Kamera zu stehen?

Tim: Ich bin es ja gewohnt, vor der Kamera zu stehen, aber ein Kampagnen-Shooting ist für mich Neuland. Das ist schon etwas Besonderes. Aber ich habe ja Yvonne als Profi an meiner Seite und mit Mayk verstehe ich mich auch super. Er wird wissen, wie er mich ins richtige Licht rückt. (lacht)

Sind weitere gemeinsamen Kampagnen geplant?

Tim: Also ich würde sagen, wir schauen mal, wie das Ganze klappt. Aber ich denke schon, dass mir so etwas definitiv Spaß machen könnte. Ich könnte mir neben meiner Fußball-Tätigkeit auch vorstellen, als Männer-Model für Shootings zu arbeiten.

Yvonne, Sie arbeiten aktuell an Ihrem Comeback im Model-Business. Wie läuft's?

Yvonne: Es läuft sehr gut - es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Durch die digitalen Medien ist alles viel schneller geworden, man muss immer sofort reagieren und das ist ganz schön anstrengend. Aber ich habe ein super Management, das mich gut berät und unterstützt, wo es geht.

Vermissen Sie Ihre beiden Kinder und Ihr Mann schon?

Yvonne: Nein, wir versuchen, unsere Kinder so gut es geht in den Alltag einzubinden. Sie freuen sich, wenn sie meine Fotos von Shootings oder Jobs sehen, jetzt wissen sie endlich, wie Mama arbeitet.

Tim, wie finden Sie es, dass Ihre Frau wieder als Model durchstarten will?

Tim: Ich finde es klasse. Sie hat so viel Potenzial. In den vergangenen Jahren hat sie mich so toll unterstützt in meinem Job, mir immer den Rücken freigehalten. Jetzt will ich auch für sie da sein und will, dass sie wieder an ihren Erfolg von damals anknüpfen kann. Außerdem hat sie ja mich jetzt sogar beim Modeln an ihrer Seite (lacht).

Sie sind seit über zwölf Jahren verheiratet. Wie schaffen Sie es, trotz zweier Kinder und Ihren Berufen noch Zeit als Paar zu haben?

Yvonne: Es ist ganz wichtig, dass man sich bei all dem Stress, der dazu gehört, immer wieder Zeit zu zweit nimmt. Wir nennen das immer unsere "Quality Time". Wir haben tolle Eltern, die immer mal wieder auf die Kinder aufpassen und wo wir auch ganz genau wissen: Die Kinder haben Spaß und machen das gerne. So ist es auch mal möglich, dem Alltag zu entfliehen und Zweisamkeit zu genießen.

Wie zelebrieren Sie als Familie Weihnachten?

Yvonne: Es ist immer so, dass wir am 24. bei meinen Eltern sind und am 25. bei Tims Eltern Weihnachten feiern, also die gesamte Familie wird rundum eingebunden.

Gibt es bestimmte Traditionen, die Sie Jahr für Jahr beibehalten?

Yvonne: Also zur Weihnachtszeit gehen wir traditionell zum Glockengeläute, dort trifft man viele Freunde, die man das ganze Jahr über nicht gesehen hat - das ist einfach schön.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2019?

Yvonne: Das Wichtigste ist Gesundheit für uns und die beiden Kinder. Und wir versuchen unsere Vorsätze umzusetzen, die wir uns für 2019 gesetzt haben - beruflich und privat.