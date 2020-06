Gemeinsam Serien schauen "Watch Party" auch bald bei Amazon Prime Video in Deutschland?

Gemeinsam Filme und Serien schauen, obwohl man sich gerade an unterschiedlichen Orten aufhält? Das macht Amazon Prime Video seinen Nutzern in den USA nun möglich. Aus dem gemütlichen Zuhause können User sich mit bis zu 99 Freunden gemeinsam in einer Gruppe Serien und Filme ansehen, ohne dass auch nur ein einziger Nutzer die eigenen vier Wände verlassen muss. Die Funktion heißt "Watch Party", wie US-Medien berichten.