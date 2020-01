Gemeinsam mit Prinzessin Anne Queen Elizabeth II. meldet sich nach Erkältung zurück

Die Sorgen um Queen Elizabeth II. (93) in den letzten Tagen waren offenbar tatsächlich unnötig. Nachdem sie sich wegen gesundheitlicher Probleme Ende letzter Woche entschuldigen ließ, kehrte sie bereits am Wochenende in die Öffentlichkeit zurück. Gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Anne (69) besuchte sie am Sonntagmorgen den Gottesdienst in der St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham.