Gemeinsam mit ihrer Familie Kirsten Dunst enthüllt ihren Hollywood-Stern

US-Schauspielerin Kirsten Dunst (37) hat endlich auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Die Darstellerin enthüllte am Donnerstag ihre Plakette und brachte dabei sowohl ihren Verlobten Jesse Plemons (31) als auch ihren deutschen Vater, den Hamburger Klaus Dunst (73), mit. Auch ihr Sohn Ennis (1) war mit von der Partie, den sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigte.