Gemeinsam mit ihrem Partner Fernanda Brandao flieht vor dem Winter

Würde Ihnen ein romantischer Heiratsantrag am Strand gefallen?

Brandao: Oh das ist wirklich eine schwierige Frage. Wenn es ein perfekt inszenierter "Sonnenuntergang-Antrag" ist, fände ich es wahrscheinlich nicht besonders originell. Nicht, dass ich keine romantische Stimmung und schöne Dinge mag, aber mein Antrag braucht etwas Authentisches und Echtes. Etwas, dass meine Seele berührt.

Träumen Sie von einer Hochzeit und Kindern?

Brandao: Ich träume nicht von einer klassischen Hochzeit, aber davon eine Familie mit mindestens einem Kind und ein paar Haustieren zu haben. Ich träume auch von einem unkonventionellen Lebensmodell im Süden.

Das Jahr hat gerade erst begonnen, welche Pläne haben Sie sich für 2020 gemacht?

Brandao: Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahrzehnt wieder mehr zu tanzen. Bei all den Jobs und der Arbeit an meinem Herzensprojekt habe ich in den letzten Jahren einfach zu wenig ausgelassen getanzt. Das kommende Jahr steht für mich im Zeichen des Gleichgewichts und der Gesundheit. Zum Beispiel werde ich mit meinem neuen Fitnessprogramm Roots viel unterwegs sein. Für 2020 planen wir zudem mit meinem Hilfsprojekt "Children of the Forgotten" in Brasilien eine Zusammenarbeit mit dem indigenen Volk der Ashaninka, bei der wir gemeinsam ein Gebiet im Amazonas Regenwald aufforsten werden.