Gemeinsam mit einem Fan Schockmoment in Las Vegas: Lady Gaga fällt von der Bühne

Bei dieser Szene ist den Besuchern eines Konzerts des Popstars Lady Gaga (33) in Las Vegas mit Sicherheit kurzzeitig das Herz stehen geblieben. Nachdem die Sängerin einen männlichen Fan auf die Bühne gebeten hatte, hebt dieser sie kurzerhand hoch, während sie ihre Beine um seine Hüften schwingt. Einige Sekunden scheint er mit Lady Gaga in seinen Händen zu tanzen, verliert dabei jedoch das Ende des Podiums aus den Augen und stürzte mitsamt seinem Idol in den Graben zwischen Bühne und Fans...