Gemeinsam ist alles leichter Von wegen Einzelgänger: Joey Kelly funktioniert am besten im Team

"Wir alle haben Limits", erklärt Kelly am Rande des Eon Energieforums in Ingolstadt, wo er vor Unternehmern einen Vortrag mit dem Titel "No Limits und wie man seine Ziele erreicht" hielt. "Man setzt sich selbst eine Grenze, aber eigentlich ist mindestens 30 Prozent mehr drin als wir uns selbst zutrauen", führt er weiter aus. Deshalb wolle er den Menschen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen.