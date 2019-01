Gemeinsam in der "Vogue" Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Das macht ihre Liebe stark

"Da ist für mich Zuhause"

Weiter erklärt die gebürtige Serbin: "Wenn man die Person findet, mit der man sein Leben teilen will, dann muss man sich natürlich lieben, aber auch Respekt, Verständnis und Kommunikation sind sehr wichtig, denn am Ende des Tages ist alles machbar, wenn man es nur will. Es geht nicht immer um die Bedürfnisse des einen oder des anderen, oft ist es ein Kompromiss. Oft findet man diesen leicht, aber manchmal muss man dafür arbeiten und es ist wichtig, sich immer an diesen Respekt und diese Liebe zu erinnern".