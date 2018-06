Gemeinsam in Chanel Jennifer Aniston und Courteney Cox: Stylisches Doppel

Am Wochenende dürfte allen "Friends"-Fans das Herz aufgegangen sein. Die ehemaligen Co-Stars Jennifer Aniston (49, "Meine erfundene Frau") und Courteney Cox (53, "Scream - Schrei!") haben zusammen eine Veranstaltung in Los Angeles besucht. Die beiden Hollywood-Ladys, die auch privat eng befreundet sind, waren von Kopf bis Fuß in Chanel gehüllt und es schien fast so, als hätten sie ihre Outfits abgesprochen.