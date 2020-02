Gemeinsam gegen Kinderhandel Besonderes Treffen: Prinz Charles ernennt Katy Perry zur Botschafterin

Demnach sollen sich der britische Thronfolger und die Sängerin erstmals im November in der indischen Stadt Mumbai getroffen haben. Dabei sei Perry von der Arbeit des Fonds und dessen Plänen, den Kinderhandel im Land mindestens zu halbieren, beeindruckt gewesen. In einer Ansprache sagte Perry laut "People" bei dem Bankett: "Meine Arbeit als UNICEF-Botschafterin hat mich in viele Teile der Welt geführt und mir die Augen für die Verletzlichkeit von Kindern geöffnet", so Perry. Die Sängerin ist seit 2013 UNICEF-Sonderbotschafterin für die Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen.