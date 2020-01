Auch der Fußball gedachte am vergangenen Wochenende den Opfern der todbringenden Nazi-Ideologie. In sämtlichen Stadien der drei Profiligen wurde zum insgesamt sechzehnten Mal der "Erinnerungstag im deutschen Fußball" begangen. Auch die beiden Münchner Vorzeigeklubs FC Bayern und TSV 1860 beteiligten sich an der Initiative, die 2004 in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau gegründet wurde. "Nie wieder" - eine Botschaft, auf die sich selbst die sich in tiefer Abneigung gegenüberstehenden Fanlager einigen können.