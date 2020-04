"Gemeinsam gegen Corona" Joey Kelly sammelt in 24-Stunden-Challenge Geld für bedürftige Kinder

24 Stunden, 24 Sportarten

Joey Kelly ist nicht nur Musiker, sondern auch passionierter Sportler. Gemeinsam mit seiner Familie lebt das "The Kelly Family"-Mitglied auf einem riesigen Hof in Lohmar nahe Köln. Den vielen Platz und die dazugewonnene Zeit will Kelly nutzen, um so schnell wie möglich Spenden für von der Corona-Krise betroffene Kinder zu sammeln. "Ich kann nicht nur auf meinem Hof rumsitzen. Ich will helfen und mache das, was ich am besten kann: mit verrückten Challenges Geld für bedürftige Kinder sammeln", sagt Kelly. "Ich freue mich über jeden, der nicht nur spendet, sondern zu Hause mitmacht und mich damit unterstützt."