Gemeinsam bei Pferderennen Peter und Autumn Phillips: Ziemlich beste Freunde nach der Trennung?

Rund einen Monat nach Bekanntgabe ihrer Trennung besuchten Peter (42) und Autumn (41) Phillips gemeinsam eine Veranstaltung. Beim Pferderennen in Gloucestershire wirkte das erste Enkelkind von Queen Elizabeth II. (93) an der Seite seiner Noch-Ehefrau gelöst, wie das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet. Die beiden lachten zusammen und jubelten den Teilnehmern zu.