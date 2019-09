Gemeinsam bei den US-Open Boris und Barbara Becker: Sie reden wieder wie in alten Zeiten

"Wir halten zusammen"

In dem Doppelinterview erzählte Barbara, die inzwischen mit dem Tech-Unternehmer Juan Lopez Salaberry (34) liiert ist, laut "Bunte" von Szenen aus ihrer Ehe als Spielerfrau. Sie habe diesen Platz in New York - Boris hatte die US Open bereits 1989 gewonnen - zuletzt 1997 betreten: "Hier ging es ja nicht nur um Tennis, es ging um das pure Überleben." In der heißen Phase eines Turniers sei Boris "komplett in sich selbst rein gegangen. Heute würde man sagen, er ging in eine Phase tiefster Meditation. Er hat Stunden, ja Tage vorher einfach aufgehört zu sprechen. Alles hat er ganz aus sich selbst heraus, aus der absoluten Ruhe geschaffen."

Boris nickte bei diesen Worten offenbar beifällig und ergänzte: "Spielerfrau ist für mich eine total unterschätzte Rolle, denn sie ist die Person, die dem Sportler am nächsten ist." Dann schaute er seine Ex an und sagte: "Barbara und ich telefonieren sehr oft miteinander. Als Familie funktionieren wir sehr gut. Wir halten zusammen."