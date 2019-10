Gemeinsam auf dem roten Teppich Halsey und Evan Peters: Macht das Pärchen-Kostüm ihre Liebe offiziell?

Nachdem Sängerin Halsey (24, "Without Me") ein Foto mit Schauspieler Evan Peters (32, "American Horrorr Story") auf ihrem Instagram-Account gepostet hatte, brodelte die Gerüchteküche über eine angebliche Beziehung der beiden. Am Samstagabend haben sie in Los Angeles einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolviert. Die beiden erschienen bei der Feier zur 100. Folge von "American Horror Story" in einem Pärchen-Kostüm, und zwar als eines der wohl berühmtesten Paare...