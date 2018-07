Klagt der Bürgermeister von Oberschleißheim?

"Ich bin enttäuscht", sagt Oberschleißheims Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW). Die Nachricht, dass die Regierung von Oberbayern das umstrittene Millionen-Projekt in seiner Gemeinde genehmigt hat, erreichte Kuchlbauer am Donnerstag auf einer Tagung des Städtetags in Coburg. "Es war nicht andres zu erwarten", sagt er, "ich bin der Meinung, wird sollten nicht aufgeben und gegen den Beschluss klagen". Innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe kann gegen den Planfeststellungsbeschluss vor dem Verwaltungsgericht Klage eingereicht werden. Ob dies tatsächlich geschieht, wird der Gemeinderat am 31. Juli bei seiner nächsten Sitzung beraten.