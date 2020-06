Von Schützenhilfe für sein Team könne man aber nicht sprechen. Denn: "Von den ersten zehn Teams will jeder aufsteigen." Das Restprogramm hat es für Haching dabei noch in sich. Am drittletzten Spieltag muss die SpVgg bei den Löwen ran, am letzten dann bei den Zebras. "Wir sind froh, solche Hochkaräter noch selber vor der Brust zu haben", sagte Schromm, "dann hat man es in den eigenen Händen und kann es dann auch selber richten."